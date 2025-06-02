Система противовоздушной защиты "Купол Донбасса" за неделю сбила 348 беспилотников. В пресс-службе ФСБ указали на то, что киевский режим не брезгует утверждать с трибун о готовности к немедленным переговорам, одновременно осуществляя подлые атаки на мирных жителей ДНР.
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