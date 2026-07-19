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Морган о финале ЧМ: «Испания, сотри эти самодовольные ухмылки с лиц аргентинцев, сделай нам одолжение»

Британский телеведущий Пирс Морган обратился к сборной Испании перед финалом ЧМ-2026 против Аргентины .

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