⚡️ В Евпатории открыли мемориальные доски в честь погибших героев СВО Памятные таблички землякам Максиму Скорику и Игорю Яковишину установили на фасаде школ, в которых учились защитники Родины.
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⚡️ В Евпатории открыли мемориальные доски в честь погибших героев СВО Памятные таблички землякам Максиму Скорику и Игорю Яковишину установили на фасаде школ, в которых учились защитники Родины.