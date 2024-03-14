Россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья

Сейчас люди, которые защищали свою жизнь, вынуждены потом объяснять, почему они не захотели умирать и покалечили нападавшего В правительство РФ на отзыв направлен законопроект, предлагающий оградить от обвинений россиян, защищавших свои жизни, жизни родных и свое имущество во время проникновения злоумышленников на территорию частную собственность, пишет "Парламентская газета".
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