Россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья

Сейчас люди, которые защищали свою жизнь, вынуждены потом объяснять, почему они не захотели умирать и покалечили нападавшего В правительство РФ на отзыв направлен законопроект, предлагающий оградить от обвинений россиян, защищавших свои жизни, жизни родных и свое имущество во время проникновения злоумышленников на территорию частную собственность, пишет "Парламентская газета".