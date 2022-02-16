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Волочаевские дни. Штурм «дальневосточного Вердена»

Волочаевские дни. Штурм «дальневосточного Вердена»

Волочаевка. Из книги «Таежные походы». 1936 годХабаровский поход После переворота в Приморье («Завершение Гражданской войны: битва за Приамурье и Приморье») белогвардейские капплевские и семёновские части преобразуют в Белоповстанческую армию во главе с генералом Григорием Вержбицким.

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