Волочаевские дни. Штурм «дальневосточного Вердена»

Волочаевка. Из книги «Таежные походы». 1936 годХабаровский поход После переворота в Приморье («Завершение Гражданской войны: битва за Приамурье и Приморье») белогвардейские капплевские и семёновские части преобразуют в Белоповстанческую армию во главе с генералом Григорием Вержбицким.
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