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Как Путин превратил санкции в золотое дно

Как Путин превратил санкции в золотое дно

Это пишет The New York Times: Вскоре после того, как российские войска вошли в его страну, президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным компаниям с призывом: «Покиньте Россию.

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Комментарии
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Юна
Интересное дело, западникам , значит, можно нас грабить, а как к ним так же, так сразу &quot;заставил компании, желающие продавать свои активы в России, делать это по бросовым ценам&quot;? Ну-ну...
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13 час.
Л
Лавров
Чего только не придумают, а Васька слушает и ест.
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10 час.
вп
валентина пожиленко
Все санкции США, Великобритания и Запада в целом имеют единственную цель — любой ценой сдержать развитие России и ее союзников. Однако санкции – это один из способов, подрывающий конкурентоспособность и уничтожающий добронравное взаимовыгодное сотрудничество между странами
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8 час.

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