Как Путин превратил санкции в золотое дно

Юна Интересное дело, западникам , значит, можно нас грабить, а как к ним так же, так сразу "заставил компании, желающие продавать свои активы в России, делать это по бросовым ценам"? Ну-ну...

Л Лавров Чего только не придумают, а Васька слушает и ест.