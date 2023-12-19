Это пишет The New York Times: Вскоре после того, как российские войска вошли в его страну, президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным компаниям с призывом: «Покиньте Россию.
Как Путин превратил санкции в золотое дно
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юна
Интересное дело, западникам , значит, можно нас грабить, а как к ним так же, так сразу "заставил компании, желающие продавать свои активы в России, делать это по бросовым ценам"? Ну-ну...
Ответить
13 час.
Л
Лавров
Чего только не придумают, а Васька слушает и ест.
Ответить
10 час.
вп
валентина пожиленко
Все санкции США, Великобритания и Запада в целом имеют единственную цель — любой ценой сдержать развитие России и ее союзников. Однако санкции – это один из способов, подрывающий конкурентоспособность и уничтожающий добронравное взаимовыгодное сотрудничество между странами
Ответить
8 час.
Свежие комментарии