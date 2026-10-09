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ВК Пресс

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На Кубань идет антициклон! Температура выше среднего и ни капли дождя

На Кубань идет антициклон! Температура выше среднего и ни капли дождя

В Краснодарском крае сохранится по-осеннему тёплая погода. Влияние антициклона обеспечит преимущественно сухие и солнечные дни, а температура воздуха в Краснодаре поднимется до +25 градусов.

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