В Перми задержали 11 членов этнической ОПГ за дебош в транспорте

В Перми силовики при поддержке СОБР задержали шесть мужчин и пять женщин, подозреваемых в хулиганстве в общественном транспорте Екатеринбурга 6 октября 2026 года, и проверяют их причастность к серии краж у пассажиров.
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