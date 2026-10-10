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Царьград

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В Перми задержали 11 членов этнической ОПГ за дебош в транспорте

В Перми задержали 11 членов этнической ОПГ за дебош в транспорте

В Перми силовики при поддержке СОБР задержали шесть мужчин и пять женщин, подозреваемых в хулиганстве в общественном транспорте Екатеринбурга 6 октября 2026 года, и проверяют их причастность к серии краж у пассажиров.

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