Порнозвезде Соне Мармеладовой после приговора вернули наручники и вибратор

t.me/Дневник Сони Мармеладовой Мещанский суд Москвы признал виновной в распространении порнографии секс-блогера Соню Мармеладову (настоящее имя – Софья Вершинина) и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
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