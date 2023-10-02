Крупный фуд-холл появится на севере Петербурга

Ресторанный дворик на несколько десятков заведений планируют открыть в следующем году. В ТЦ «Парк молл» на проспекте Просвещения в квартале ЖК «Лондон парк» откроется фуд-холл на несколько десятков заведений, пишет «Деловой Петербург».
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