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Свежие комментарии

Крупный фуд-холл появится на севере Петербурга

Ресторанный дворик на несколько десятков заведений планируют открыть в следующем году. В ТЦ «Парк молл» на проспекте Просвещения в квартале ЖК «Лондон парк» откроется фуд-холл на несколько десятков заведений, пишет «Деловой Петербург».

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