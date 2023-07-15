Военное обозрение

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Органы ФСБ предотвратили готовившиеся украинскими спецслужбами покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

Органы ФСБ предотвратили готовившиеся украинскими спецслужбами покушения на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

В Российской Федерации была предотвращена попытка украинских спецслужб организовать физическое устранение известных российских журналисток.

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