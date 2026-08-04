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Суд РФ признал Бандеру, ОУН и УПА пособниками нацистов в военных преступлениях

Суд РФ признал Бандеру, ОУН и УПА пособниками нацистов в военных преступлениях

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о признании участников украинского националистического движения пособниками нацистской Германии, сообщила во вторник, 4 августа 2026 года, пресс-служба надзорного ведомства.

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