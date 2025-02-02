Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

Александр Николаевич

Дед мой в 60-х получал пенсию 120 р. а колхозники 10-12р. Дед был Персональным пенсионером Союзного значения. Воевал в Сибири с С.Лозо, а в топку паровоза беляки его не смогли затолкать, т.к. Лозо был очень крупный мужик... но до пенсии не дожил.😪🤭.