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Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тыс. рублей

@ Алексей Филиппов/РИА Новости Tекст: Валерия Городецкая Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил о своем бедственном положении, несмотря на получение трех пенсий на общую сумму 140 тыс.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Дед мой в 60-х получал пенсию 120 р. а колхозники 10-12р. Дед был Персональным пенсионером Союзного значения. Воевал в Сибири с С.Лозо, а в топку паровоза беляки его не смогли затолкать, т.к. Лозо был очень крупный мужик... но до пенсии не дожил.😪🤭.
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58 мин.
тимур чагалидзе
Ну не Лозо его фамилия мля!!! ЛАЗО!!!
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30 мин.
В
Владимир
Чтоб я так жил... на такую пенсию. Люди в Москве зарплату в два раза меньше получают, а он плачется..Стыдно!!!!
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29 мин.
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