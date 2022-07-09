Смена военно-патриотического центра «Вымпел» стартовала в Красноярском крае

Смена военно-патриотического центра «Вымпел» стартовала в Красноярском крае

150 курсантов военно-патриотических клубов Красноярского края, а также Республики Хакасия пройдут шестидневный курс военно-прикладных, теоретических занятий и мероприятий различной направленности.

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