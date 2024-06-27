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В маршрутках Читы поставят терминалы для оплаты картами

В маршрутках Читы поставят терминалы для оплаты картами

Терминалы для безналичной оплаты появятся в маршрутках в Чите, депутаты гордумы внесли соответствующие изменения на заседании 27 июня.

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