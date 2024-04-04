Онколог выявил общий симптом 2 агрессивных видов рака

Иван Карасев объяснил, почему не стоит закрывать глаза на постоянное вздутие живота и ощущение тяжестиОнколог Иван Карасев предупреждает, что тошнота и ощущение тяжести в животе могут свидетельствовать о крайне опасном заболевании.