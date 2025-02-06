Компания Huawei показала в Китае HUD с дополненной реальностью

♥ Подпишись на наш Telegram-канал и будь в курсе всех новостей о китайских автомобилях! ♥ 3 февраля в Китае компания Huawei представила новую информацию о своем новейшем головном дисплее дополненной реальности XHUD-AR.
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