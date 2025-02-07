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FinFax - Новости банков и вкладов

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Индексация пенсионных выплат в России изменится с 2026 года

Индексация пенсионных выплат в России изменится с 2026 года

В 2026 году в России вводится новая схема индексации страховых пенсий. Как рассказала Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, выплаты будут индексироваться дважды: с 1 февраля и с 1 апреля.

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