Конгрессмен Грин: Трамп начнет массовую депортацию мигрантов в первый день срока

Конгрессмен, член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп начнет массовые депортации мигрантов в первый день срока.
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