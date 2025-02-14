Астролог назвала знак зодиака, который никогда не обеднеет — деньги всегда текут рекой

Индира Садыкова рассказала, кому сопутствует богатство и почему. Астрология 123RF/legion-media.ruИзвестный астролог Индира Садыкова поделилась своими наблюдениями о том, какой представители какого знака зодиака всегда будут находиться в финансовом достатке.
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