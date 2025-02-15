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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферстаппен – первый пилот в истории, лидирующий в «Ф-1» 1000 дней подряд

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в течение тысячи дней не позволяет ни одному из соперников занять первую строчку в «Формуле-1».

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