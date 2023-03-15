Минтуризма Пермского края рекомендовало пермякам не летать в Грузию

Тем, кто уже находится в Грузии, рекомендовали избегать мест скопления людей.Министерство туризма Пермского края рекомендовало жителям региона воздержаться от поездок в Грузию, а тем, кто уже там находится, по возможности избегать людных мест.
Тем, кто уже находится в Грузии, рекомендовали избегать мест скопления людей.Министерство туризма Пермского края рекомендовало жителям региона воздержаться от поездок в Грузию, а тем, кто уже там находится, по возможности избегать людных мест.
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