Царьград

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Минтуризма Пермского края рекомендовало пермякам не летать в Грузию

Минтуризма Пермского края рекомендовало пермякам не летать в Грузию

Тем, кто уже находится в Грузии, рекомендовали избегать мест скопления людей.Министерство туризма Пермского края рекомендовало жителям региона воздержаться от поездок в Грузию, а тем, кто уже там находится, по возможности избегать людных мест.

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