Россиян предупредили о крупных штрафах за старые газовые плиты

В России в 2025 году ужесточили требования к эксплуатации газового оборудования в жилых помещения, поэтому собственников квартир могут оштрафовать, если они используют газовые плиты с истекшим сроком службы.
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