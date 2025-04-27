Чехия стала главным поставщиком пива в Россию среди стран Евросоюза

Россия четвёртый месяц подряд сокращает импорт пива из Евросоюза.Поставки этой алкогольной продукции из ЕС на рынок России начали сокращаться с ноября 2024 года, а феврале 2025-го уменьшились ещё на 7%, составив 4,6 млн евро.