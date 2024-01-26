Экологические инспекторы Дондюшанского района провели рейды

Инспекторы по охране окружающей среды из Дондюшан провели рейды в соответствии с планом работы, выявив факты незаконной вырубки и хищения древесины в лесах, находящихся в ведении примэрий Климауц и Тырнова.
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