hh.ru: в июле на Ямале вырос спрос на поваров и кондитеров

Работодатели Ямала нуждаются в поварах, пекарях и кондитерах. В середине лета представителям этих профессий оказалось проще всего найти работу из-за низкой конкуренции за рабочие места, сообщили эксперты hh.
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