МОСКВА, 10 декабря, ФедералПресс. Американские политики предлагают мобилизовать молодых украинцев, поскольку Вашингтон не считается с потерями Украины при решении своих стратегических задач, утверждает китайское издание Global Times.
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