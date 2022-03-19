Зональный этап смотр-конкурса по строевой подготовке среди Юнармейцев состоялся в Красноярском крае

В финальном этапе краевого смотр-конкурса участвовало более 60 лучших юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов.
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