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Охота на русских. "Такое у нас впервые": Захарова призвала не ездить за границу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала сограждан не ездить на границу. Она отметила, что США открыли буквально охоту на русских, - представители спецслужб обвиняют их в серьёзных преступлениях, отправляют в тюрьмы.

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