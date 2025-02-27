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Мы соседи по планете

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Без кота и жизнь не та: уравновешенные коты-акробаты демонстрируют чудеса баланса

Без кота и жизнь не та: уравновешенные коты-акробаты демонстрируют чудеса баланса

Кошки вдохновляют художников в течение многих тысячелетий. От рисунков на стенах египетских пирамид до современного графического дизайна, грациозные и утонченные, они мягко преступают лапками из одного произведения искусства в другое.

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