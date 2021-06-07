Кавай Ленард прокричал Терэнсу Мэнну «хороший пас» после промаха молодого форварда

В конце 3-й четверти седьмого матча первого раунда плей-офф-2021 между «Клипперс» и «Далласом» (126:111, 4-3) произошел интересный эпизод с участием форвардов домашней команды Кавая Ленарда и Терэнса Мэнна.
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