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Ефимов: более 30 школ и детсадов построили в САО за пять лет

Ефимов: более 30 школ и детсадов построили в САО за пять лет

С 2020 года в САО Москвы было построено более 30 образовательных учреждений за счет городского бюджета и внебюджетных источников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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