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Царьград

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Ливанские военные сообщили о 7,7 тыс. нарушений перемирия Израилем

Ливанские военные сообщили о 7,7 тыс. нарушений перемирия Израилем

Израильские войска нарушили режим прекращения огня на юге Ливана более 7,7 тыс. раз с 26 июня. Ливанская армия сообщает об эвакуации жителей и разрушении жилья в Заутар-эль-Гарбия.

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