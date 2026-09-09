Ливанские военные сообщили о 7,7 тыс. нарушений перемирия Израилем

Израильские войска нарушили режим прекращения огня на юге Ливана более 7,7 тыс. раз с 26 июня. Ливанская армия сообщает об эвакуации жителей и разрушении жилья в Заутар-эль-Гарбия.
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