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Иркутск Сегодня

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«Это машина времени»: иркутским гидам предложили включить пространство «И-сторис» в городские маршруты

На острове Конном в Иркутске прошла первая методическая экскурсия по иммерсивному проекту «И-сторис» для гидов и студентов туристических специальностей.

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