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Царьград

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ЦСКА почтил память Перхуна поднятием его футболки на стадионе

ЦСКА почтил память Перхуна поднятием его футболки на стадионе

ЦСКА почтил память экс-вратаря Сергея Перхуна, закрепив его футболку под сводами стадиона. Перхун, трагически погибший в 2001 году, стал символом чести и памяти клуба.

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