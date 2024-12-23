FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 834 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    А просто выслать всех этих мастурбеков не судьба?В России приняли ...
  • Модест
    Банные мальчики, безмозглые придурки-горлопаны... Отрицательный отбор во власть продолжается. А честных и принципиаль...Губерниев теперь ...
  • Модест
    СПЧ - это Слуги Правоверных Чеченцев?В СПЧ удивились р...

Спецпосланник Трампа раскрыл его видение мира на Украине

Спецпосланник Трампа раскрыл его видение мира на Украине

Келлог: Трамп хочет устойчивого и справедливого мира между Россией и Украиной Избранный президент США Дональд Трамп хочет устойчивого и справедливого мира между Москвой и Киевом, заявил в эфире Fox Business назначенный спецпосланником Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Любовь Ткаченко
&quot; Трамп хочет устойчивого и справедливого мира между Москвой и Киевом &quot;, -? Хотеть не вредно, вредно не хотеть.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх