Спецпосланник Трампа раскрыл его видение мира на Украине

Келлог: Трамп хочет устойчивого и справедливого мира между Россией и Украиной Избранный президент США Дональд Трамп хочет устойчивого и справедливого мира между Москвой и Киевом, заявил в эфире Fox Business назначенный спецпосланником Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог.
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