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Роналду может стать совладельцем клуба, за который выступает

Роналду может стать совладельцем клуба, за который выступает

Португальский нападающий Криштиану Роналду может стать совладельцем клвба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, игроком которого он является.

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