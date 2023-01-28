Михеев выбыл до конца сезона. Ему предстоит операция на крестообразной связке колена

Форвард «Ванкувера» Илья Михеев выбыл до конца сезона, ему предстоит операция на колене. Генеральный менеджер «Кэнакс» Патрик Альвин после матча с «Коламбусом» (5:2) сообщил, что игроку предстоит операция по восстановлению разрыва передней крестообразной связки.