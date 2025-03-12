В Евпатории устанавливают систему капельного полива

В Евпатории в летний период остро стоит вопрос полива растений. Оптимальный вариант - это система капельного полива, которая позволяет не только упростить уход за деревьями и кустарниками, но и сделать его менее трудоемким и более экономным.
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