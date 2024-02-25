Военный эксперт и экс-полковник украинской службы безопасности Олег Стариков поделился сведениями о том, что Вооружённые силы Российской Федерации и далее будут сминать оборонительные линии ВС киевского режима.
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