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Полковник СБУ Стариков: Россия продолжит давить оборону ВСУ

Полковник СБУ Стариков: Россия продолжит давить оборону ВСУ

Военный эксперт и экс-полковник украинской службы безопасности Олег Стариков поделился сведениями о том, что Вооружённые силы Российской Федерации и далее будут сминать оборонительные линии ВС киевского режима.

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