«Вулверхэмптон» отдал защитника Москеру в аренду в «Цинциннати»

«Вулверхэмптон» объявил об уходе центрального защитника Ерсона Москеры в «Цинциннати». 21-летний колумбиец перешел в клуб МЛС на правах аренды до 30 июня 2023 года.
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