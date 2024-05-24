В США коту присвоили почетную степень доктора «литературы»

Американский Университет Вермонта вручил обитающему на его территории коту Максу почетную степень доктора «литературы» («litter-ature» от английского litter box – кошачий лоток) в знак признания его дружелюбия и заслуг перед студенческим сообществом, сообщает The Guardian.
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