Билайн укрепил сеть и дает советы, как сделать пляжные фото еще лучше

Что мы ценим в отдыхе? Впечатления, загар и много красивых фото. Через сеть билайна на семи морских пляжах Юга, Северо-Запада и Востока страны за пиковый месяц прошел трафик, равный более 130 млн фотографий.
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