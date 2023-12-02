Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 923 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    На какие вопросы может ответить этот торчок? Кто вообще пригласил его в очистку? 😂😂😂Зеленский настоль...
  • Анатолий Анатольев
    И русский солдат БОЛЬШЕ не должен погибать за этих ПРЕДАТЕЛЕЙ!!!!! И почему мне их больше не жалко???!"А по утру они пр...
  • Катя Котова
    Я бы его на бис закапывала.Поминки по цинику...

Эксперт Душкин: робот на Общем ИИ сможет окончить вуз на отлично за один день

Эксперт Душкин: робот на Общем ИИ сможет окончить вуз на отлично за один день

Разработчик систем искусственного интеллекта Роман Душкин в беседе со «Звездой» предположил, что в будущем робот-андроид на AGI (Общий искусственный интеллект) будет способен окончить университет с красным дипломом за один день.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх