Эксперт Душкин: робот на Общем ИИ сможет окончить вуз на отлично за один день

Разработчик систем искусственного интеллекта Роман Душкин в беседе со «Звездой» предположил, что в будущем робот-андроид на AGI (Общий искусственный интеллект) будет способен окончить университет с красным дипломом за один день.
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