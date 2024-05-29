Юлию Михалкову заподозрили в мошенничестве с загородным особняком

Известная российская актриса Юлия Михалкова, ставшая популярной благодаря своему участию в юмористической программе "Уральские пельмени", подверглась сомнению со стороны интернет-пользователей по поводу правдивости мест ее проживания, показанных в сетевом шоу.
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