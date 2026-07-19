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Глава Медиалиги Осипов: «Месси в 18-19 лет слушал Роналдиньо с открытым ртом, а Ямаль устраивает вечеринки»

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов считает, что Ламин Ямаль не приблизится к Лионелю Месси по таланту.

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