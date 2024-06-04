Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 443 подписчика

Нелегитимность Украины

Нелегитимность Украины

В связи с недавним истечением срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского возникают вопросы о юридическом статусе самого государства Украина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Владимир Карпов
Респект автору за статью !!! Вот только возникает вопрос - а почему до сих пор нелегитимность Украины не признана на государственном уровне в России ??? Почему с этим нелегитимным недогосударством &quot;У&quot; мирятся наши власти и вели с ними переговоры ??? Почему вопрос о нелегитимности Украины не поднят Россией в ООН ??? Почему до сих пор самозванка &quot;У&quot; не признана ОККУПАНТОМ на исконно русских территориях ??? Почему этот вопрос в полной мере не рассмотрен нашим Главным Юристом и иже с ним и не приняты в полной мере соответствующие решения ???
Ответить
11 час.
Александр Ляшенко
Потому что эти свойства  у Украины наступили  после 25 мая.Не истери.а учись.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх