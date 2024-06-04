ВК

Владимир Карпов

Респект автору за статью !!! Вот только возникает вопрос - а почему до сих пор нелегитимность Украины не признана на государственном уровне в России ??? Почему с этим нелегитимным недогосударством "У" мирятся наши власти и вели с ними переговоры ??? Почему вопрос о нелегитимности Украины не поднят Россией в ООН ??? Почему до сих пор самозванка "У" не признана ОККУПАНТОМ на исконно русских территориях ??? Почему этот вопрос в полной мере не рассмотрен нашим Главным Юристом и иже с ним и не приняты в полной мере соответствующие решения ???