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Царьград

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В центре Челябинска запретят ездить мотоциклистам

В центре Челябинска запретят ездить мотоциклистам

Горожане пожаловались на шумные покатушки байкеров в мэрию и ГАИ.На проспекте Ленина в Челябинске планируется ввести ограничение движения для мотоциклов.

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