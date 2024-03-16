Пять очков Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург»

«Рейнджерс» на выезде обыграл «Питтсбург», забросив семь шайб. В Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».
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