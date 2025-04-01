Клеточный расчет: найден способ улучшить терапию агрессивных опухолей мозга

Ученые нашли способ повысить эффективность химиотерапевтического препарата для лечения агрессивного типа опухолей головного мозга — глиобластом, активировав в новообразовании несколько путей клеточной гибели.
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