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Клеточный расчет: найден способ улучшить терапию агрессивных опухолей мозга

Клеточный расчет: найден способ улучшить терапию агрессивных опухолей мозга

Ученые нашли способ повысить эффективность химиотерапевтического препарата для лечения агрессивного типа опухолей головного мозга — глиобластом, активировав в новообразовании несколько путей клеточной гибели.

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